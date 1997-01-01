Обучение Adobe Photoshop в Центре учебной подготовки "Формула"

Информация

Описание: занятия направлены на знакомство и глубокое изучение возможностей программы Adobe Photoshop CS5. Обучение дает обширные навыки работы в самом популярном графическом редакторе растровой графики - Adobe Photoshop, применяющемся во всех отраслях компьютерного дизайна.

Во время занятий будет рассмотрен внешний вид и настройки программы. Ребята научатся настраивать рабочий вид под себя и восстанавливать программу в случае сбоев. Лекционные занятия сведены к минимуму, на первом месте практика. Во время занятий ребятам даются задания на рисование и коллажирование, обработку и цветокоррекцию, использование фильтров и ретушь.

Также ребята выполняют творческие задания - разработку дизайна визитки или флаера, создание портрета с использованием разных стилей, создание календаря и многое другое. После прохождения курса ученики смогут приступить к изучению более сложных методик работы в программе Photoshop.

Стоимость: 2500 рублей в месяц (обучение предусматривает 12 занятий - 3 месяца).

Возраст: от 15 до 17 лет.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 7 человек.

Преподаватель: фотографа-дизайнер Сергей Трейн.