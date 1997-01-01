Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Обучение Adobe Photoshop в Центре учебной подготовки "Формула"
Адреса
- +7 (423) 293-85-38
- +7 (924) 000-04-44
- +7 (423) 293-85-38
- +7 (924) 000-05-55
Информация
Описание: занятия направлены на знакомство и глубокое изучение возможностей программы Adobe Photoshop CS5. Обучение дает обширные навыки работы в самом популярном графическом редакторе растровой графики - Adobe Photoshop, применяющемся во всех отраслях компьютерного дизайна.
Во время занятий будет рассмотрен внешний вид и настройки программы. Ребята научатся настраивать рабочий вид под себя и восстанавливать программу в случае сбоев. Лекционные занятия сведены к минимуму, на первом месте практика. Во время занятий ребятам даются задания на рисование и коллажирование, обработку и цветокоррекцию, использование фильтров и ретушь.
Также ребята выполняют творческие задания - разработку дизайна визитки или флаера, создание портрета с использованием разных стилей, создание календаря и многое другое. После прохождения курса ученики смогут приступить к изучению более сложных методик работы в программе Photoshop.
Стоимость: 2500 рублей в месяц (обучение предусматривает 12 занятий - 3 месяца).
Возраст: от 15 до 17 лет.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 7 человек.
Преподаватель: фотографа-дизайнер Сергей Трейн.
-
3D моделирование в образовательном центре "Юниум"От 13 до 18 лет От 3150 руб Частная
-
Обучение фотографии в Школе ТелевиденияОт 8 до 16 лет От 4900 руб Частная
-
"Юный пользователь ПК" в МАУ ДО "Центринформ"От 7 до 10 лет Бесплатно Государственная
-
Фотография в образовательном центре "Юниум"От 11 до 18 лет От 3150 руб Частная
-
3D-моделирование в Центре учебной подготовки "Формула"От 15 до 17 лет От 2500 руб Частная
-
Создание компьютерных игр в образовательном центре "Юниум"От 11 до 18 лет От 3150 руб Частная
-
Компьютер для начинающих в образовательном центре "Юниум"От 9 до 11 лет От 3150 руб Частная
-
Создание анимации в Школе ТелевиденияОт 8 до 16 лет От 3500 руб Частная
-
Компьютерная графика в МАУ ДО "Центринформ"От 14 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Занимательная информатика в МАУ ДО "Центринформ"От 11 до 18 лет Бесплатно Государственная
Загрузка комментариев...