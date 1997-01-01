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Обучение чтению в Академии "AMAKids"
Цена: Цена не указана
Возраст: 5 - 5 лет
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Адреса
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Владивосток, Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 155 , БЦ «Фабрики Заря», 4-й этаж, оф. 416
Владивосток, Первая речка, пр-т Острякова, 5Г , 4-й этаж, оф. 44
Информация
Комплекс двух методик Букварика и Читарика, направленных на обучение чтению детей, начиная с нулевого уровня. Курс рекомендован ученикам от 5 лет.
Навык чтения готовит детей к самостоятельной работе с текстом и прививает любовь к чтению.
В процессе обучения развиваются такие функции психики как мышление, речь, память, воображение, восприятие, а также происходит активное развитие слуховых и звуковых анализаторов.
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