Обучение чтению в Академии "AMAKids"

Информация

Комплекс двух методик Букварика и Читарика, направленных на обучение чтению детей, начиная с нулевого уровня. Курс рекомендован ученикам от 5 лет.



Навык чтения готовит детей к самостоятельной работе с текстом и прививает любовь к чтению.



В процессе обучения развиваются такие функции психики как мышление, речь, память, воображение, восприятие, а также происходит активное развитие слуховых и звуковых анализаторов.