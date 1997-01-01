Обучение Corel Draw в Центре учебной подготовки "Формула"

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Описание: на занятиях ребята изучают основы векторной графики, что дает им обширные навыки работы в самом популярном графическом редакторе векторной графики - Сorel Draw X5, применяющемся во всех отраслях компьютерного дизайна.

Ребята рассмотрят внешний вид и настройки программы, научатся настраивать рабочий вид под себя и восстанавливать программу в случае сбоев. Лекционные занятия сведены к минимуму, на первом месте стоит практика. В ходе занятий ребята будут выполнять задания разной степени сложности и направленности - рисование, создание эффектов и текст-эффекты, создание анимации и дизайнерских шрифтов.

Стоимость: 2500 рублей в месяц (обучение предусматривает 12 занятий - 3 месяца).

Возраст: от 15 до 17 лет.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 7 человек.

Преподаватель: фотографа-дизайнер Сергей Трейн.