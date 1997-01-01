Обучение фотографии в Школе Телевидения

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Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. Обучение поможет ребятам научиться профессионально обращаться с камерой, грамотно настраивать ее параметры и делать выразительные кадры. В ходе обучения они смогут создать свое фото-портфолио со снимками в различных жанрах.

Программа обучения:

знакомство с историей фотографии;

устройство современной цифровой камеры;

композиция;

жанры фотографии;

свет для фотографа;

процесс фотосъемки.

Что получат ребята в ходе обучения:

Научатся делать качественные снимки - усвоят ключевые правила настройки параметров камеры для студийной и выездной съемки.

Познакомятся со строением камеры - увидят, из каких частей состоит фотоаппарат, что зависит от объектива и матрицы.

Научатся грамотно структурировать кадр - правильно составлять композицию, творчески экспериментировать с планами и ракурсами.

Познакомятся с теорией фотодела - узнают о том, как родилась фотография и что представляет современное фотоискусство.

После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.

Стоимость: 4900 рублей за весь курс (6 занятий).

Возраст: от 8 до 16 лет.

Продолжительность: 1 час 50 минут.

Частота занятий: 1-2 раза в неделю. Занятия в группах проходят утром в понедельник и четверг. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.

Количество человек в группе: до 10 человек.