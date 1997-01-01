Обучение фотографии в Школе Телевидения

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Информация
Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. Обучение поможет ребятам научиться профессионально обращаться с камерой, грамотно настраивать ее параметры и делать выразительные кадры. В ходе обучения они смогут создать свое фото-портфолио со снимками в различных жанрах.
Программа обучения:
- знакомство с историей фотографии;
- устройство современной цифровой камеры;
- композиция;
- жанры фотографии;
- свет для фотографа;
- процесс фотосъемки.
Что получат ребята в ходе обучения:
- Научатся делать качественные снимки - усвоят ключевые правила настройки параметров камеры для студийной и выездной съемки.
- Познакомятся со строением камеры - увидят, из каких частей состоит фотоаппарат, что зависит от объектива и матрицы.
- Научатся грамотно структурировать кадр - правильно составлять композицию, творчески экспериментировать с планами и ракурсами.
- Познакомятся с теорией фотодела - узнают о том, как родилась фотография и что представляет современное фотоискусство.
После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.
Стоимость: 4900 рублей за весь курс (6 занятий).
Возраст: от 8 до 16 лет.
Продолжительность: 1 час 50 минут.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю. Занятия в группах проходят утром в понедельник и четверг. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.
Количество человек в группе: до 10 человек.
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