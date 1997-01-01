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Обучение игре на бас гитаре в школе "Виртуозы"
Цена: Цена не указана
Возраст: 7 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Центр, ул. Пологая, 69А
- +7 (423) 274-69-24
- +7 (984) 148-51-71
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