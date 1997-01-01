Обучение игре на фортепиано в школе "Виртуозы"

Информация

Описание: Обучение игре на фортепиано развивает музыкальный слух, чувство ритма. Полная программа обучения состоит из четырех взаимосвязанных блоков.

Первый блок – базовая музыкальная теория. В результате изучения этого блока, можно научиться разбираться в нотном письме, ритмически организовывать нотный текст и записывать мелодии.

Второй блок – технический. В рамках этого блока играть нужно гаммы, этюды и другие упражнения на развитие техники. В результате просходит обучение игре на фортепиано, более сложные и масштабные произведения.

Третий блок –художественный. В рамках этого блока, ученики играют пьесы, ноктюрны, вальсы, прелюдии и другие разнохарактерные произведения.

Четвертый блок – чтение с листа.

В рамках курса все эти блоки влючают элементы сольфеджио. Сольфеджио - пение по нотам, вокальные упражнения которые развивают музыкальный слух и интонации, музыкальной памяти.

Возраст: от 5 лет.

Продолжительность занятия: 50 минут.

Стоимость: есть пробный бесплатный урок, от 750 руб. до 1100 руб. за 1 занятие (в зависимости от абонемента).

Преподаватель: Валерия Сергеевна, Маргарита Вячеславовна, Иван Александрович.

Форма: любая, свободная.