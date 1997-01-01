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Обучение игре на фортепиано в школе "Виртуозы"
Адреса
- +7 (423) 274-69-24
- +7 (984) 148-51-71
Информация
Описание: Обучение игре на фортепиано развивает музыкальный слух, чувство ритма. Полная программа обучения состоит из четырех взаимосвязанных блоков.
Первый блок – базовая музыкальная теория. В результате изучения этого блока, можно научиться разбираться в нотном письме, ритмически организовывать нотный текст и записывать мелодии.
Второй блок – технический. В рамках этого блока играть нужно гаммы, этюды и другие упражнения на развитие техники. В результате просходит обучение игре на фортепиано, более сложные и масштабные произведения.
Третий блок –художественный. В рамках этого блока, ученики играют пьесы, ноктюрны, вальсы, прелюдии и другие разнохарактерные произведения.
Четвертый блок – чтение с листа.
В рамках курса все эти блоки влючают элементы сольфеджио. Сольфеджио - пение по нотам, вокальные упражнения которые развивают музыкальный слух и интонации, музыкальной памяти.
Возраст: от 5 лет.
Продолжительность занятия: 50 минут.
Стоимость: есть пробный бесплатный урок, от 750 руб. до 1100 руб. за 1 занятие (в зависимости от абонемента).
Преподаватель: Валерия Сергеевна, Маргарита Вячеславовна, Иван Александрович.
Форма: любая, свободная.
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