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        Обучение игре на гитаре в школе "Виртуозы"

        Обучение игре на гитаре в школе "Виртуозы"

        Музыка
        Рейтинг: 6.0
        Цена: 500 - 850
        Возраст: 10 - 18 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, Центр, ул. Пологая, 69А
        • +7 (423) 274-69-24
        • +7 (984) 148-51-71
        Информация

        Описание: Можно выбрать одну из следующих гитар или научиться играть на каждой:

        Укулеле – маленький и легкий инструмент. Он очень прост в освоении  - и начинать играть на нем гораздо проще чем на обычной гитаре.  На нем легко научиться играть детям, поскольку  укулеле имеет мягкие нейлоновые струны. Существует 4 вида укулеле: сопрано, концертная, тенор и баритон.  Самая распространенная укулеле - сопрано. Играть на укулеле можно с помощью аппликартуры, а можно с помощь аккордов. Игра по аккордам - это, как правило, начальный этап любого гитариста и укулиста. На первом этапе  разучиваются несколько основных аккордов и  типов боев. У укулеле есть особые переборы (гитарные совсем не подходят), но они зависят от позиции игры на грифе. Поэтому на первом этапе удобнее аккомпанировать боем.

        Акустическая гитара. На уроках по акустической гитаре обучают правильной постановке рук и настройке инструмента, чтению нот, табулатуры и схемы аккордов, самостоятельному разбору песен по аккордам. 

        Электрогитара. Программа обучения на электрогитаре составляется индивидуально для каждого ученика - с учетом его  уровня, способностей, желаний. Осваиваются основные приемы, игру аккордами, по нотам, табулатурам. На уроках электрогитары развиваютеся слух, чувство ритма, расширяется музыкальный кругозор. На уроках игры на электрогитаре изучается техническая сторона вопроса - комбоусиление, примочки, тонкая настройка инструмента. 

        Бас гитара. План обучения составляется индивидуально преподавателем для ученика исходя из уровня его подготовки и целей.

        Примерный план  первых уроков бас-гитары для начинающих:

        • знакомство с устройством инструмента и его настройка;
        • основы нотной грамоты и расположение нот на грифе;
        • работа над техникой и чувством ритма;
        • упражнения на технику и чувство ритма;
        • разучивание произведений;
        • импровизация.

        Возраст: от 10 лет.

        Продолжительность занятия: 50 минут.

        Стоимость: есть пробный бесплатный урок, от 500 руб. до 850 руб. за 1 занятие, в зависимости от абонемента и типа занятий (групповые и индивидуальные).

        Преподаватель: Валерия Андреевна.

        Форма: любая, свободная.

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