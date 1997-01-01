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Обучение игре на саксофоне в школе "Виртуозы"
Цена: 750 - 1100
Возраст: 12 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Центр, ул. Пологая, 69А
- +7 (423) 274-69-24
- +7 (984) 148-51-71
Информация
Описание: На уроках изучается устройство инструмента, аппликатура, нотная грамота, настраивается дыхание. Преподаватель сможет выстроить план занятий с учетом предпочтений и индивидуальных особенностей ученика.
Возраст: от 12 лет.
Продолжительность занятия: 50 минут.
Стоимость: есть пробный бесплатный урок, от 750 руб. до 1100 руб. за 1 занятие (в зависимости от абонемента).
Преподаватель: Владимир Сергеевич.
Форма: любая, свободная.
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