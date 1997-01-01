Обучение игре на саксофоне в школе "Виртуозы"

Информация

Описание: На уроках изучается устройство инструмента, аппликатура, нотная грамота, настраивается дыхание. Преподаватель сможет выстроить план занятий с учетом предпочтений и индивидуальных особенностей ученика.

Возраст: от 12 лет.

Продолжительность занятия: 50 минут.

Стоимость: есть пробный бесплатный урок, от 750 руб. до 1100 руб. за 1 занятие (в зависимости от абонемента).

Преподаватель: Владимир Сергеевич.

Форма: любая, свободная.