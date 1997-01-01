Обучение игре на виолончели в школе "Виртуозы"

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Адреса
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Владивосток, Центр, ул. Пологая, 69А
- +7 (423) 274-69-24
- +7 (984) 148-51-71
Информация
Описание: Уроки игры на виолончели помогают развивать творческие таланты, учат нестандартно мыслить.
На первых уроках изучается устройство инструмента, происходит знакомство с постановкой рук, основами звуковоспроизведения. Затем разучиваются простые произведения.
Возраст: от 7 лет.
Продолжительность занятия: 50 минут.
Стоимость: есть пробный бесплатный урок, 1000 руб. за 1 занятие.
Преподаватель: Елена Викторовна.
Форма: любая, свободная.
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