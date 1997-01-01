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Обучение радиоведущих в Школе Телевидения
Адреса
- +7 (902) 055-10-26
- +7 (423) 202-51-85
Информация
Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. Обучение поможет ребятам научиться красиво и грамотно говорить, избавиться от стеснения и психологических зажимов, а также позволит овладеть некторыми приемами актерского мастерства.
В программе обучения:
- техника речи, жанры;
- работа с голосом;
- тонкости работы ведущего на радио;
- диалог и монолог, работа с собеседником;
- структура радиоэфира, формат;
- авторская программа на радио.
Чему научатся ребята в ходе обучения:
- красиво и достойно подавать информацию для новостных и развлекательных программ;
- поймут, в чем особенности радио-журналистики и как найти свой формат;
- усовершенствуют свою дикцию, научатся специальным упражнениям;
- запишут свою первую программу.
После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.
Стоимость: 7200 рублей за весь курс (6 занятий). Со скидкой - 5200 рублей.
Возраст: от 8 до 16 лет.
Продолжительность: 1 час 50 минут.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю. Занятия в группах проходят утром в понедельник и четверг. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.
Количество человек в группе: до 10 человек.
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