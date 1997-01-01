Обучение радиоведущих в Школе Телевидения

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Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. Обучение поможет ребятам научиться красиво и грамотно говорить, избавиться от стеснения и психологических зажимов, а также позволит овладеть некторыми приемами актерского мастерства.

В программе обучения:

техника речи, жанры;

работа с голосом;

тонкости работы ведущего на радио;

диалог и монолог, работа с собеседником;

структура радиоэфира, формат;

авторская программа на радио.

Чему научатся ребята в ходе обучения:

красиво и достойно подавать информацию для новостных и развлекательных программ;

поймут, в чем особенности радио-журналистики и как найти свой формат;

усовершенствуют свою дикцию, научатся специальным упражнениям;

запишут свою первую программу.

После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.

Стоимость: 7200 рублей за весь курс (6 занятий). Со скидкой - 5200 рублей.

Возраст: от 8 до 16 лет.

Продолжительность: 1 час 50 минут.

Частота занятий: 1-2 раза в неделю. Занятия в группах проходят утром в понедельник и четверг. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.

Количество человек в группе: до 10 человек.