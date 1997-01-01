Обучение рисованию в Школе Телевидения

Информация

Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. На занятиях ребята научатся рисовать пейзажи и натюрморты акварелью, создавать красивые картины в различных техниках, применять законы композиции.

В программе обучения:

как правильно пользоваться красами и кистями;

форма, размер и колористика листьев деревьев;

знакомство с техникой рисования по мокрой бумаге;

натюрморт;

знакомство с жанром портрета;

как придумать свой сюжет.

В ходе обучения дети научатся:

рисовать гуашью и акварелью, работать с палитрой;

разбираться в живописи;

погрузятся в тонкости создания портретов, изучат строение лица и пропорции;

воплощать свои творческие задумки в жизнь, писать картины по авторским сюжетам.

После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.

Стоимость: 4900 рублей за весь курс (6 занятий). Со скидкой - 3500 рублей.

Возраст: от 8 до 16 лет.

Продолжительность: 1 час 50 минут.

Частота занятий: 1-2 раз в неделю. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.

Количество человек в группе: до 10 человек.