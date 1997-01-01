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Обучение рисованию в Школе Телевидения
Цена: От 3500
Возраст: 8 - 16 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Центр, ул. Алеутская, 14а
- +7 (902) 055-10-26
- +7 (423) 202-51-85
Информация
Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. На занятиях ребята научатся рисовать пейзажи и натюрморты акварелью, создавать красивые картины в различных техниках, применять законы композиции.
В программе обучения:
- как правильно пользоваться красами и кистями;
- форма, размер и колористика листьев деревьев;
- знакомство с техникой рисования по мокрой бумаге;
- натюрморт;
- знакомство с жанром портрета;
- как придумать свой сюжет.
В ходе обучения дети научатся:
- рисовать гуашью и акварелью, работать с палитрой;
- разбираться в живописи;
- погрузятся в тонкости создания портретов, изучат строение лица и пропорции;
- воплощать свои творческие задумки в жизнь, писать картины по авторским сюжетам.
После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.
Стоимость: 4900 рублей за весь курс (6 занятий). Со скидкой - 3500 рублей.
Возраст: от 8 до 16 лет.
Продолжительность: 1 час 50 минут.
Частота занятий: 1-2 раз в неделю. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.
Количество человек в группе: до 10 человек.
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