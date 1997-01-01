Обучение созданию TV-передачи в Школе Телевидения

Информация

Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. В ходе занятий ребята смогут попробовать себя в качестве тв-редактора, стать частью профессиональной команды, а также научатся разбираться в трендовых современных ТВ жанрах, создавать интересные сюжеты, новостные и развлекательные программы.

После обучения ребенок сможет:

ориентироваться в специфике новостных, развлекательных программ, спецрепортажей, ток-шоу;

находить общий язык с режиссером, сценаристом, продюсером, оператором и ведущим;

работать с инструментами видеомонтажа, склеивать кадры и накладывать звук.

Кроме того, в процессе обучения ребенок станет участником съемки пилотной тв-передачи.

После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.

Стоимость: 13000 рублей за весь курс (12 занятий). Со скидкой - 9000 рублей.

Возраст: от 8 до 16 лет.

Продолжительность: 1 час 50 минут.

Частота занятий: 1-3 раза в неделю. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.

Количество человек в группе: до 10 человек.