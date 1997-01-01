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Обучение созданию TV-передачи в Школе Телевидения
Адреса
- +7 (902) 055-10-26
- +7 (423) 202-51-85
Информация
Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. В ходе занятий ребята смогут попробовать себя в качестве тв-редактора, стать частью профессиональной команды, а также научатся разбираться в трендовых современных ТВ жанрах, создавать интересные сюжеты, новостные и развлекательные программы.
После обучения ребенок сможет:
- ориентироваться в специфике новостных, развлекательных программ, спецрепортажей, ток-шоу;
- находить общий язык с режиссером, сценаристом, продюсером, оператором и ведущим;
- работать с инструментами видеомонтажа, склеивать кадры и накладывать звук.
Кроме того, в процессе обучения ребенок станет участником съемки пилотной тв-передачи.
После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.
Стоимость: 13000 рублей за весь курс (12 занятий). Со скидкой - 9000 рублей.
Возраст: от 8 до 16 лет.
Продолжительность: 1 час 50 минут.
Частота занятий: 1-3 раза в неделю. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.
Количество человек в группе: до 10 человек.
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