Обучение созданию TV-редакции в Школе Телевидения

Информация

Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. Благодаря занятиям ребта научатся ориентироваться в современных ТВ жанрах, планировать новостные эфиры и развлекательные программы, а также смогут стать частью съемочной команды, примерить роль тв-редактора.

Программа обучения состоит из 24 блоков:

телевизионные жанры; создание редакции, работа в команде; разработка новостного проекта; съемочная группа; студийная съемка; сценарий монтажа; монтаж выпуска новостей; презентация выпуска; концепция авторского проекта; презентация проекта; процесс организации съемок, кастинг; ток-шоу; реалити-шоу (2 блока); тревел (2 блока); журналистское расследование; журналистское расследование, скрытая камера; специальный репортаж; специальный репортаж, stend-up-live; закадровый текст; флеш-анимация; монтаж проектов; презентация проектов.

Чему научится ребенок:

эффективно работать в составе ТВ-команды;

определять жанры видеоматериалов;

освоит принципы монтажа;

попробует себя в тележурналистике.

После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.

Стоимость: 6800 рублей за весь курс (24 блока). Со скидкой - 4800 рублей.

Возраст: от 8 до 16 лет.

Продолжительность: 1 час 50 минут.

Частота занятий: 1-2 раза в неделю. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.

Количество человек в группе: до 10 человек.