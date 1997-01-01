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Обучение созданию TV-редакции в Школе Телевидения
Адреса
- +7 (902) 055-10-26
- +7 (423) 202-51-85
Информация
Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. Благодаря занятиям ребта научатся ориентироваться в современных ТВ жанрах, планировать новостные эфиры и развлекательные программы, а также смогут стать частью съемочной команды, примерить роль тв-редактора.
Программа обучения состоит из 24 блоков:
- телевизионные жанры;
- создание редакции, работа в команде;
- разработка новостного проекта;
- съемочная группа;
- студийная съемка;
- сценарий монтажа;
- монтаж выпуска новостей;
- презентация выпуска;
- концепция авторского проекта;
- презентация проекта;
- процесс организации съемок, кастинг;
- ток-шоу;
- реалити-шоу (2 блока);
- тревел (2 блока);
- журналистское расследование;
- журналистское расследование, скрытая камера;
- специальный репортаж;
- специальный репортаж, stend-up-live;
- закадровый текст;
- флеш-анимация;
- монтаж проектов;
- презентация проектов.
Чему научится ребенок:
- эффективно работать в составе ТВ-команды;
- определять жанры видеоматериалов;
- освоит принципы монтажа;
- попробует себя в тележурналистике.
После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.
Стоимость: 6800 рублей за весь курс (24 блока). Со скидкой - 4800 рублей.
Возраст: от 8 до 16 лет.
Продолжительность: 1 час 50 минут.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.
Количество человек в группе: до 10 человек.
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