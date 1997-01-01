Обучение стилю в Школе Телевидения

Информация

Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. На занятиях ребята научатся формировать стильный гардероб на все случаи жизни, разбираться в брендах одежды и коллекциях сетевых магазинов, а также подбирать одежду по цвету и фасону.

В программе обучения:

мода и стиль;

основные направления в стилях;

разбор гардероба;

типы фигур;

понятие цветотип;

шопинг.

После обучения ребята смогут:

знать о самых востребованных стилистических направлениях и уметь комбинировать элементы;

формировать комплекты под особенности телосложения;

умело создавать стильные ансамбли с гармоничным сочетанием оттенков, принтов и рисунков;

умело подбирать фасоны и цвета одежды себе и своим близким, освежать гардероб модными новинками.

После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.

Стоимость: 4900 рублей за весь курс (6 занятий). Со скидкой - 3500 рублей.

Возраст: от 8 до 16 лет.

Продолжительность: 1 час 50 минут.

Частота занятий: 1-2 раза в неделю. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.

Количество человек в группе: до 10 человек.