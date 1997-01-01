Обучение технике речи в тележурналистике в Школе Телевидения

Информация

Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. Во время обучения дети учатся разбираться в жанрах телевизионной журналистики, тренируют навык красиво говорить и эффектно презентовать себя на камеру, а также создают интересные стендапы, начитывают закадровый текст.

В программе обучения:

введение в тележурналистику;

создание телевизионного сюжета;

техника речи;

выпуск новостей.

Чему научится ребенок:

свободно ориентироваться в информационном мире, находить горячие темы для сюжетов;

разбираться в наполнении новостных и развлекательных программ;

приемам и техникам, помогающим эффектно презентовать себя в кадре;

усовершенствует свою дикцию, сможет грамотно и красиво оформлять свои мысли, профессионально читать текст.

После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.

Стоимость: 13000 рублей за весь курс (3 ступени обучения по 6 занятий). Со скидкой - 9000 рублей.

Возраст: от 8 до 16 лет.

Продолжительность: 1 час 50 минут.

Частота занятий: 1-2 раза в неделю. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.

Количество человек в группе: до 10 человек.