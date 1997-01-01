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Обучение технике речи в тележурналистике в Школе Телевидения
Адреса
- +7 (902) 055-10-26
- +7 (423) 202-51-85
Информация
Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. Во время обучения дети учатся разбираться в жанрах телевизионной журналистики, тренируют навык красиво говорить и эффектно презентовать себя на камеру, а также создают интересные стендапы, начитывают закадровый текст.
В программе обучения:
- введение в тележурналистику;
- создание телевизионного сюжета;
- техника речи;
- выпуск новостей.
Чему научится ребенок:
- свободно ориентироваться в информационном мире, находить горячие темы для сюжетов;
- разбираться в наполнении новостных и развлекательных программ;
- приемам и техникам, помогающим эффектно презентовать себя в кадре;
- усовершенствует свою дикцию, сможет грамотно и красиво оформлять свои мысли, профессионально читать текст.
После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.
Стоимость: 13000 рублей за весь курс (3 ступени обучения по 6 занятий). Со скидкой - 9000 рублей.
Возраст: от 8 до 16 лет.
Продолжительность: 1 час 50 минут.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.
Количество человек в группе: до 10 человек.
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