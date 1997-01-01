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Обучение в сфере кино и театра в Школе Телевидения
Адреса
- +7 (902) 055-10-26
- +7 (423) 202-51-85
Информация
Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. Благодаря обучению ребенок сможет отличать специфику кинематографа и театральных постановок, научится вживаться в различные образы, владеть актерским мастерством, разбираться в законах монтажа, создавать законченные мини-фильмы.
Программа обучения состоит из 5 блоков, ключающих по 6 занятий. По каждому блоку можно пройти обучение отдельно вне общей программы.
- сценаристика;
- актерское мастерство;
- видеосъемка;
- видеомонтаж;
- кинорежиссура.
Что даст ребенку обучение в школе:
- ребенок узнает о каждом этапе съемочного процесса, увидит киномир изнутри;
- получит опыт применения инструментов риторики и актерского мастерства;
- научится склеивать кадры и накладывать звук, применяя современные программы монтажа;
- побывает на съемочной площадке и увидит, как происходит создание фильмов, в чем особенности работы кинорежиссера.
После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.
Стоимость: 7200 рублей за весь курс (5 блоков по 6 занятий). Со скидкой - 5200 рублей.
Возраст: от 8 до 16 лет.
Продолжительность: 1 час 50 минут.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.
Количество человек в группе: до 10 человек.
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