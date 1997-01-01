Обучение в сфере кино и театра в Школе Телевидения

Информация

Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. Благодаря обучению ребенок сможет отличать специфику кинематографа и театральных постановок, научится вживаться в различные образы, владеть актерским мастерством, разбираться в законах монтажа, создавать законченные мини-фильмы.

Программа обучения состоит из 5 блоков, ключающих по 6 занятий. По каждому блоку можно пройти обучение отдельно вне общей программы.

сценаристика; актерское мастерство; видеосъемка; видеомонтаж; кинорежиссура.

Что даст ребенку обучение в школе:

ребенок узнает о каждом этапе съемочного процесса, увидит киномир изнутри;

получит опыт применения инструментов риторики и актерского мастерства;

научится склеивать кадры и накладывать звук, применяя современные программы монтажа;

побывает на съемочной площадке и увидит, как происходит создание фильмов, в чем особенности работы кинорежиссера.

После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.

Стоимость: 7200 рублей за весь курс (5 блоков по 6 занятий). Со скидкой - 5200 рублей.

Возраст: от 8 до 16 лет.

Продолжительность: 1 час 50 минут.

Частота занятий: 1-2 раза в неделю. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.

Количество человек в группе: до 10 человек.