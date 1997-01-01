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Обучение в сфере телевидения в Школе Телевидения
Адреса
- +7 (902) 055-10-26
- +7 (423) 202-51-85
Информация
Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. В ходе занятий ребенок научится разбираться в телевизионной специфике образов, понимать структуру формирования ток-шоу и новостных программ, а также научится профессиональным хитростям, правилам ТВ журналистики.
Программа обучения состоит из 8 блоков, 6 из которых включают 6 занятий, а 2 - 12 занятий. По каждому блоку можно пройти обучение отдельно вне общей программы.
- тележурналистика, техника речи;
- риторика;
- актерское мастерство;
- видеоблогинг;
- видеосъемка;
- видеомонтаж;
- курсы по стилю и созданию образа;
- тележурналистика, создание телепередачи.
Что дадут занятия ребенку:
- ребенок научится достойно презентовать себя перед любой аудиторией, красиво и грамотно говорить;
- узнает, какие бывают передачи по жанрам, чем отличаются новостные программы от развлекательных;
- получит навыки создания сюжета от а до я, освоит правила монтажа;
- познакомится с внутренней стороной телевидения, попробует себя в качестве тележурналиста.
После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.
Стоимость: 6900 рублей за весь курс (8 блоков, 6 из которых по 6 занятий, а 2 - по 12 занятий). Со скидкой - 4500 рублей.
Возраст: от 8 до 16 лет.
Продолжительность: 1 час 50 минут.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.
Количество человек в группе: до 10 человек.
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