Обучение в сфере телевидения в Школе Телевидения

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Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. В ходе занятий ребенок научится разбираться в телевизионной специфике образов, понимать структуру формирования ток-шоу и новостных программ, а также научится профессиональным хитростям, правилам ТВ журналистики.

Программа обучения состоит из 8 блоков, 6 из которых включают 6 занятий, а 2 - 12 занятий. По каждому блоку можно пройти обучение отдельно вне общей программы.

тележурналистика, техника речи; риторика; актерское мастерство; видеоблогинг; видеосъемка; видеомонтаж; курсы по стилю и созданию образа; тележурналистика, создание телепередачи.

Что дадут занятия ребенку:

ребенок научится достойно презентовать себя перед любой аудиторией, красиво и грамотно говорить;

узнает, какие бывают передачи по жанрам, чем отличаются новостные программы от развлекательных;

получит навыки создания сюжета от а до я, освоит правила монтажа;

познакомится с внутренней стороной телевидения, попробует себя в качестве тележурналиста.

После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.

Стоимость: 6900 рублей за весь курс (8 блоков, 6 из которых по 6 занятий, а 2 - по 12 занятий). Со скидкой - 4500 рублей.

Возраст: от 8 до 16 лет.

Продолжительность: 1 час 50 минут.

Частота занятий: 1-2 раза в неделю. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.

Количество человек в группе: до 10 человек.