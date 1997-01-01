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        Обучение в сфере видеоблогинга "Продвижение канала" в Школе Телевидения

        Обучение в сфере видеоблогинга "Продвижение канала" в Школе Телевидения

        Блогинг
        Рейтинг: 6.0
        Цена: От 4800
        Возраст: 8 - 16 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, район Центр, ул. Алеутская, 14а
        • +7 (902) 055-10-26
        • +7 (423) 202-51-85
        Информация

        Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. На занятиях ребенок научтися создавать актуальный и стильный видеоблог, снимать тревел-ролики, обзоры, летсплеи, лайфхаки, а также рименять профессиональное оборудование.

        Программа обучения состоит из 24 блоков:

        1. видеохостинг Youtube;
        2. популярные блогеры;
        3. качественный контент;
        4. разбор каналов;
        5. "фишки" видеоблогеров;
        6. понятие "интерфейс";
        7. оформление канала;
        8. контент-план;
        9. наполнение канала;
        10. сценарий, работа над речью;
        11. речевой аппарат;
        12. техника для съемки;
        13. видеосъемка трейлера;
        14. снимаем топ-5 фактов о себе, блоги, челенджи и пранки;
        15. снимаем летсплеи, распаковки, лайфхаки, обзоры и бьюти-блоги;
        16. монтируем видео;
        17. спецэффекты;
        18. аудитория ютюба, подписчики;
        19. взаимодействие с аудиторией, что такое "хэйт";
        20. понятие "коллаборация";
        21. оптимизация;
        22. монетизация;
        23. продвижение канала, контент-план на год;
        24. игровое занятие, презентация проектов.

        После обучения ребенок научится:

        • придумывать тематику и концепцию канала;
        • создавать интересные сценарии;
        • разбираться в жанрах видеоблогинга;
        • продвигать свой канал, монетизировать процесс раскрутки, получать выгоду.

        После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.

        Стоимость: 6800 рублей за весь курс (24 блока). Со скидкой - 4800 рублей.

        Возраст: от 8 до 16 лет.

        Продолжительность: 1 час 50 минут.

        Частота занятий: 1-2 раза в неделю. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.

        Количество человек в группе: до 10 человек.

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