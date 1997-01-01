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Обучение в сфере видеоблогинга "Продвижение канала" в Школе Телевидения
Цена: От 4800
Возраст: 8 - 16 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Центр, ул. Алеутская, 14а
- +7 (902) 055-10-26
- +7 (423) 202-51-85
Информация
Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. На занятиях ребенок научтися создавать актуальный и стильный видеоблог, снимать тревел-ролики, обзоры, летсплеи, лайфхаки, а также рименять профессиональное оборудование.
Программа обучения состоит из 24 блоков:
- видеохостинг Youtube;
- популярные блогеры;
- качественный контент;
- разбор каналов;
- "фишки" видеоблогеров;
- понятие "интерфейс";
- оформление канала;
- контент-план;
- наполнение канала;
- сценарий, работа над речью;
- речевой аппарат;
- техника для съемки;
- видеосъемка трейлера;
- снимаем топ-5 фактов о себе, блоги, челенджи и пранки;
- снимаем летсплеи, распаковки, лайфхаки, обзоры и бьюти-блоги;
- монтируем видео;
- спецэффекты;
- аудитория ютюба, подписчики;
- взаимодействие с аудиторией, что такое "хэйт";
- понятие "коллаборация";
- оптимизация;
- монетизация;
- продвижение канала, контент-план на год;
- игровое занятие, презентация проектов.
После обучения ребенок научится:
- придумывать тематику и концепцию канала;
- создавать интересные сценарии;
- разбираться в жанрах видеоблогинга;
- продвигать свой канал, монетизировать процесс раскрутки, получать выгоду.
После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.
Стоимость: 6800 рублей за весь курс (24 блока). Со скидкой - 4800 рублей.
Возраст: от 8 до 16 лет.
Продолжительность: 1 час 50 минут.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.
Количество человек в группе: до 10 человек.
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