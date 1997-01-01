Обучение в сфере видеоблогинга "Продвижение канала" в Школе Телевидения

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Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. На занятиях ребенок научтися создавать актуальный и стильный видеоблог, снимать тревел-ролики, обзоры, летсплеи, лайфхаки, а также рименять профессиональное оборудование.

Программа обучения состоит из 24 блоков:

видеохостинг Youtube; популярные блогеры; качественный контент; разбор каналов; "фишки" видеоблогеров; понятие "интерфейс"; оформление канала; контент-план; наполнение канала; сценарий, работа над речью; речевой аппарат; техника для съемки; видеосъемка трейлера; снимаем топ-5 фактов о себе, блоги, челенджи и пранки; снимаем летсплеи, распаковки, лайфхаки, обзоры и бьюти-блоги; монтируем видео; спецэффекты; аудитория ютюба, подписчики; взаимодействие с аудиторией, что такое "хэйт"; понятие "коллаборация"; оптимизация; монетизация; продвижение канала, контент-план на год; игровое занятие, презентация проектов.

После обучения ребенок научится:

придумывать тематику и концепцию канала;

создавать интересные сценарии;

разбираться в жанрах видеоблогинга;

продвигать свой канал, монетизировать процесс раскрутки, получать выгоду.

После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.

Стоимость: 6800 рублей за весь курс (24 блока). Со скидкой - 4800 рублей.

Возраст: от 8 до 16 лет.

Продолжительность: 1 час 50 минут.

Частота занятий: 1-2 раза в неделю. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.

Количество человек в группе: до 10 человек.