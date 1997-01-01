Обучение видеомонтажу в Школе Телевидения

Информация

Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. На занятиях ребята научатся склеивать сюжеты для своего первого ролика, управлять инструментами программ по монтажу, накладывать голос и музыку.

В программе обучения:

знакомство с программой Adobe Premiere;

импорт файлов;

монтаж;

расширение профессионального кругозора;

работа со звуком;

экспорт и транскодирование.

Что дадут занятия ребятам:

дети узнают, какими инструментами и приемами пользуются видеомонтажеры;

вникнут в профессиональную терминологию;

начнут разбираться в особенностях сведения звука, наложения голоса и музыкального фона.

После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.

Стоимость: 6900 рублей за весь курс (6 занятий). Со скидкой - 4500 рублей.

Возраст: от 8 до 16 лет.

Продолжительность: 1 час 50 минут.

Частота занятий: 1-2 раза в неделю. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.

Количество человек в группе: до 10 человек.