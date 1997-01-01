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Обучение видеосъемке в Школе Телевидения
Цена: От 4500
Возраст: 8 - 16 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Центр, ул. Алеутская, 14а
- +7 (902) 055-10-26
- +7 (423) 202-51-85
Информация
Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. Благодаря занятиям ребята начнут разбираться в качестве видеокартинки, снимать красочные ролики с интересным сюжетом, корректировать недостатки с помощью программ монтажа.
В программе обучения:
- знакомство с камерой;
- кадр и ракурс;
- монтаж;
- первые шаги в видеосъемке;
- режиссура;
- презентация работ.
Чему научатся ребята:
- как работать в автоматическом и ручном режимах;
- грамотно применять опции камеры в различных световых условиях;
- основам композиции и правилами структурирования кадра.
После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.
Стоимость: 6900 рублей за весь курс (6 занятий). Со скидкой - 4500 рублей.
Возраст: от 8 до 16 лет.
Продолжительность: 1 час 50 минут.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.
Количество человек в группе: до 10 человек.
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