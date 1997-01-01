Обучение видеосъемке в Школе Телевидения

Информация

Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. Благодаря занятиям ребята начнут разбираться в качестве видеокартинки, снимать красочные ролики с интересным сюжетом, корректировать недостатки с помощью программ монтажа.

В программе обучения:

знакомство с камерой;

кадр и ракурс;

монтаж;

первые шаги в видеосъемке;

режиссура;

презентация работ.

Чему научатся ребята:

как работать в автоматическом и ручном режимах;

грамотно применять опции камеры в различных световых условиях;

основам композиции и правилами структурирования кадра.

После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.

Стоимость: 6900 рублей за весь курс (6 занятий). Со скидкой - 4500 рублей.

Возраст: от 8 до 16 лет.

Продолжительность: 1 час 50 минут.

Частота занятий: 1-2 раза в неделю. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.

Количество человек в группе: до 10 человек.