Обучение визажу в Школе Телевидения

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Адреса
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Владивосток, район Центр, ул. Алеутская, 14а
- +7 (902) 055-10-26
- +7 (423) 202-51-85
Информация
Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. На занятиях девочки научатся создавать актуальный образ себе и своим подругам, грамотно пользоваться декоративной косметикой, правильно наносить помаду, румяна, тени.
В программе обучения:
- макияж;
- коррекция лица;
- дневной макияж;
- деловой макияж;
- вечерний образ;
- практика.
Чему научатся дети:
- разбираться в профессиональной косметике;
- создавать визаж с помощью кистей соответствующего задаче калибра;
- скульптурировать форму лица;
- создавать яркие и актуальные образы.
После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.
Стоимость: 7200 рублей за весь курс (6 занятий). Со скидкой - 5200 рублей.
Возраст: от 8 до 16 лет.
Продолжительность: 1 час 50 минут.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.
Количество человек в группе: до 10 человек.
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