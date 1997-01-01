Обучение визажу в Школе Телевидения

Информация

Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. На занятиях девочки научатся создавать актуальный образ себе и своим подругам, грамотно пользоваться декоративной косметикой, правильно наносить помаду, румяна, тени.

В программе обучения:

макияж;

коррекция лица;

дневной макияж;

деловой макияж;

вечерний образ;

практика.

Чему научатся дети:

разбираться в профессиональной косметике;

создавать визаж с помощью кистей соответствующего задаче калибра;

скульптурировать форму лица;

создавать яркие и актуальные образы.

После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.

Стоимость: 7200 рублей за весь курс (6 занятий). Со скидкой - 5200 рублей.

Возраст: от 8 до 16 лет.

Продолжительность: 1 час 50 минут.

Частота занятий: 1-2 раза в неделю. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.

Количество человек в группе: до 10 человек.