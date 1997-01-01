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        Обучение вокалу в школе "Виртуозы"

        Обучение вокалу в школе "Виртуозы"

        Музыка
        Рейтинг: 6.0
        Цена: 500 - 1100
        Возраст: 5 - 18 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, Центр, ул. Пологая, 69А
        • +7 (423) 274-69-24
        • +7 (984) 148-51-71
        Информация

        Описание: Пение задействует разные органы тела: связки, гортань, диафрагма, резонаторы, мышцы. При постановке голоса преподаватель по вокалу помогает настроить правильное взаимодействие всех элементов. Для любого типа пения (эстрадного, академического, народного) крайне важно на первом этапе поставить правильное дыхание. На уроках вокала даются специальные упражнения для постановки правильного дыхания.

        В курс входит:

        • постановка голоса;
        • постановка правильного дыхания;
        • четкие артикуляция и дикция;
        • работа с репертуаром.

        Возраст: от 5 лет.

        Продолжительность занятия: 50 минут.

        Стоимость: есть пробный бесплатный урок, от 500 руб. до 1100 руб. за 1 занятие (в зависимости от абонемента и типа занятий (групповые и индивидуальные).

        Преподаватель: Валерия Сергеевна, Марина Владимировна, Екатерина Павловна, Илья Валерьевич.

        Форма: любая, свободная.

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