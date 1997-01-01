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Одарёнок во Дворце детского творчества
Цена: Цена не указана
Возраст: 8 - 14 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Центр, пр-т Океанский, 43 , каб. 10
- +7 (423) 245-68-39
Информация
Возраст обучающихся: 8-14 лет.
Расписание: Вторник, четверг: 13.45 - 15.45, 16.00 - 19.00. Воскресенье: 10.00-15.00
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Раннее развитие в Детском клубе "Теплица"От 1 до 3 лет От 3600 руб Частная
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Пиши, читай, размышляй во Дворце детского творчестваОт 7 до 10 лет Государственная
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Эмоциональный интеллект в школе "ЭИ-дети"От 4 до 13 лет От 4500 руб Частная
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Обучение чтению в Академии "AMAKids"От 5 до 5 лет Государственная
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Раннее развитие в Клубе развития детей «Радуга жизни»От 2 до 6 лет От 450 до 600 руб Частная
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