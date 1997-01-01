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ОФП в детском клубе Pacific Strong Kids
Цена: От 200
Возраст: 1 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Баляева, ул. Адмирала Юмашева, 19
- +7 (423) 297-79-78
Информация
Описание: занятия проходят в формате подвижных игр, направленных на развитие вестибулярного аппарата, пластичности, укреплению мышц спины, ног и рук и общему укреплению детского организма в целом.
Игры необходимы для всестороннего развития личности ребенка и приносят огромную пользу детскому организму. Специально разработанный комплекс игровых физических упражений поспособствует физическому развитию ребенка и поможет направить энергию в нужное русло.
Стоимость: 200 рублей за занятие.
Возраст: от 1 до 7 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: от 3 до 4 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 6 детей.
Преподаватели: Елсукова Елена, Конторкина Юлия.
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