ОФП в детском клубе Pacific Strong Kids

Информация

Описание: занятия проходят в формате подвижных игр, направленных на развитие вестибулярного аппарата, пластичности, укреплению мышц спины, ног и рук и общему укреплению детского организма в целом.



Игры необходимы для всестороннего развития личности ребенка и приносят огромную пользу детскому организму. Специально разработанный комплекс игровых физических упражений поспособствует физическому развитию ребенка и поможет направить энергию в нужное русло.



Стоимость: 200 рублей за занятие.

Возраст: от 1 до 7 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: от 3 до 4 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 6 детей.

Преподаватели: Елсукова Елена, Конторкина Юлия.