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Ораторское мастерство в Школе Телевидения
Цена: От 3500
Возраст: 8 - 16 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Центр, ул. Алеутская, 14а
- +7 (902) 055-10-26
- +7 (423) 202-51-85
Информация
Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. Занятия помогут ребенку избавиться от страха сцены, научиться свободно чувствовать себя на публике, вступать в активный диалог со слушателями, а также профессионально управлять настройками микрофона.
В программе:
- преодоление страха сцены;
- основы взаимодействия с аудиторией;
- принципы пассивного и активного слушания;
- способы манипуляции;
- работа с микрофоном;
- практика, экзаменационное выступление.
Что полезного дадут занятия:
- ребенок получит опыт коммуникации со зрителями, научится моделировать ситуации, играть с публикой;
- узнает, как привлечь интерес аудитории, грамотно определить “якори” внимания;
- научится эффективно отстаивать свои позиции и убеждать собеседника в своей правоте;
- сможет профессионально управлять микрофоном, настраивать громкость под себя.
После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.
Стоимость: 4900 рублей за весь курс (6 занятий). Со скидкой - 3500 рублей.
Возраст: от 8 до 16 лет.
Продолжительность: 1 час 50 минут.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.
Количество человек в группе: до 10 человек.
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