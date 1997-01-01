Ораторское мастерство в Школе Телевидения

Информация

Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. Занятия помогут ребенку избавиться от страха сцены, научиться свободно чувствовать себя на публике, вступать в активный диалог со слушателями, а также профессионально управлять настройками микрофона.

В программе:

преодоление страха сцены;

основы взаимодействия с аудиторией;

принципы пассивного и активного слушания;

способы манипуляции;

работа с микрофоном;

практика, экзаменационное выступление.

Что полезного дадут занятия:

ребенок получит опыт коммуникации со зрителями, научится моделировать ситуации, играть с публикой;

узнает, как привлечь интерес аудитории, грамотно определить “якори” внимания;

научится эффективно отстаивать свои позиции и убеждать собеседника в своей правоте;

сможет профессионально управлять микрофоном, настраивать громкость под себя.

После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.

Стоимость: 4900 рублей за весь курс (6 занятий). Со скидкой - 3500 рублей.

Возраст: от 8 до 16 лет.

Продолжительность: 1 час 50 минут.

Частота занятий: 1-2 раза в неделю. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.

Количество человек в группе: до 10 человек.