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Органическая химия в образовательном центре "Юниум"
Цена: От 3150
Возраст: 16 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Луговая, ул. Новоивановская, 4а
- +7 (924) 257-00-45
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 58в
Информация
Описание: на занятиях ребята изучат все классы органических веществ и получат представление об их химических свойствах. Периодически темы будут сопровождаться проведением химических опытов, которые готовятся преподавателем в учебной лаборатории и затем демонстрируются учащимся.
Чему научатся дети в ходе обучения:
- ориентироваться в необходимом материале;
- логически мыслить;
- моделировать учебную задачу с точки зрения химии;
- вырабатывать план решения любой задачи;
- решать большинство качественных и расчётных задач;
- успешно решать все задачи по органической химии из ЕГЭ.
Стоимость: 3150 рублей в месяц.
Возраст: от 16 до 17 лет.
Продолжительность: 2 часа 25 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю (вечером в будни или в выходные).
Количество человек в группе: до 10 человек.
Преподаватель: Сергей Коровицкий.
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