Органическая химия в образовательном центре "Юниум"

Информация

Описание: на занятиях ребята изучат все классы органических веществ и получат представление об их химических свойствах. Периодически темы будут сопровождаться проведением химических опытов, которые готовятся преподавателем в учебной лаборатории и затем демонстрируются учащимся.

Чему научатся дети в ходе обучения:

ориентироваться в необходимом материале;

логически мыслить;

моделировать учебную задачу с точки зрения химии;

вырабатывать план решения любой задачи;

решать большинство качественных и расчётных задач;

успешно решать все задачи по органической химии из ЕГЭ.

Стоимость: 3150 рублей в месяц.

Возраст: от 16 до 17 лет.

Продолжительность: 2 часа 25 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю (вечером в будни или в выходные).

Количество человек в группе: до 10 человек.

Преподаватель: Сергей Коровицкий.