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Оригами во Дворце детского творчества
Цена: Цена не указана
Возраст: 7 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Центр, пр-т Океанский, 43 , каб. 34
- +7 (423) 245-68-39
Информация
Возраст обучающихся: 7-15 лет.
Расписание: Понедельник: 09.30 - 12.30. Среда: 09.30 - 12.30, 17.45 - 19.45.
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Кружок "Квиллинг" в Детском клубе "Юность"От 7 до 15 лет Бесплатно Государственная
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Декоративно-прикладное творчество в МАУ ДО "Центринформ"От 6 до 15 лет Бесплатно Государственная
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Резьба по дереву в Открытой мастерской "Древрика"От 12 до 18 лет От 1500 до 5350 руб Частная
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"Творческая мастерская" в Детском клубе "Виктория"От 4 до 18 лет Бесплатно Государственная
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Кружок "Очумелые ручки" в Детском клубе "Юность"От 7 до 14 лет Бесплатно Государственная
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Арт студия в клубе "Smart baby"От 4 до 7 лет От 3400 до 3400 руб Частная
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Программа "Умелые ручки" в МАУ ДО "Центринформ"От 6 до 12 лет Бесплатно Государственная
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Кружок "Любимый клубочек" в Детском клубе "Юность"От 7 до 15 лет Бесплатно Государственная
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Кружок "Одарёнок" во Дворце детского творчестваОт 6 до 16 лет Бесплатно Государственная
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Кружок "Арт-дизайн" во Дворце детского творчестваОт 12 до 17 лет Бесплатно Государственная
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