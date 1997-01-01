Основы фотографии в Центре учебной подготовки "Формула"

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Описание: на занятиях ребята научатся полностью использовать потенциал фотоаппарата, создавать интересные осмысленные фотографии, грамотно использовать эффекты освещения и композиции, узнают основы цветопередачи и психологии визуального восприятия, а главное - научатся получать удовольствие от фотографий и начнут создавать красивую историю жизни вокруг.

Обучение проводит фотограф-дизайнер Сергей Трейн - создатель Школы фотографии и фотостудии во Владивостоке. Цикл занятий предусматривает уроки в центре, на природе и в учебном фотоклассе в профессиональной студии со студийным оборудованием.

Стоимость: 2500 рублей в месяц.

Возраст: от 12 до 17 лет.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 7 человек.

Преподаватель: фотографа-дизайнер Сергей Трейн.