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Основы фотографии в Центре учебной подготовки "Формула"
Адреса
- +7 (423) 293-85-38
- +7 (924) 000-04-44
- +7 (423) 293-85-38
- +7 (924) 000-05-55
Информация
Описание: на занятиях ребята научатся полностью использовать потенциал фотоаппарата, создавать интересные осмысленные фотографии, грамотно использовать эффекты освещения и композиции, узнают основы цветопередачи и психологии визуального восприятия, а главное - научатся получать удовольствие от фотографий и начнут создавать красивую историю жизни вокруг.
Обучение проводит фотограф-дизайнер Сергей Трейн - создатель Школы фотографии и фотостудии во Владивостоке. Цикл занятий предусматривает уроки в центре, на природе и в учебном фотоклассе в профессиональной студии со студийным оборудованием.
Стоимость: 2500 рублей в месяц.
Возраст: от 12 до 17 лет.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 7 человек.
Преподаватель: фотографа-дизайнер Сергей Трейн.
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