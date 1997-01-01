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Основы графического дизайна в образовательном центре "Юниум"
Адреса
- +7 (924) 257-00-45
Информация
Описание: занятия помогают раскрыть творческий потенциал детей разного возраста. На ранних этапах прохождение занятий позволяет учащимся развить художественный вкус, освоить различные техники рисования, разработать собственный стиль. В дальнейшем ребята изучают основы колористики, а также знакомятся с наиболее популярными видами дизайна.
Учебная программа поделена на две части:
1. Дизайн и графика - изучении графического дизайна и векторной графики. Ребята осваивают рисование карандашом и монохромными материалами, такими как уголь, перо, пастель. В процессе обучения ученики узнают нюансы каллиграфии, практикуют использование различных шрифтов, учатся применять тон и штрих. Все занятия сопряжены с постоянной практикой, в ходе которой определяется и закрепляется уникальный стиль рисования каждого ученика.
2. Дизайн и живопись -знакомство учащихся с живописью. На занятиях ребята осваивают рисование акрилом, акварельными красками, тушью, а также гуашью. Ученики занкомятся с тонкостями колористики и составления композиций, попробуют себя в разных видах дизайна: упаковки, рекламы, комикса, принтов и даже бодиарта. Полученные навыки ученики закрепляют при создании иллюстраций, плакатов, упаковок или граффити.
Стоимость: 3150 рублей в месяц.
Возраст: от 9 до 16 лет (занятия проходят в возрастных группах).
Продолжительность: 2 часа 25 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю (вечером в будни или в выходные).
Количество человек в группе: до 10 человек.
Преподаватель: Дарья Кравченко.
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