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        Основы графического дизайна в образовательном центре "Юниум"

        Основы графического дизайна в образовательном центре "Юниум"

        Количество преподавателей: 1
        Тел: <i></i>
        Дизайн Графика Живопись
        Рейтинг: 7.1
        Цена: От 3150
        Возраст: 9 - 16 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, район Луговая, ул. Новоивановская, 4а
        • +7 (924) 257-00-45
        Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 58в
        Информация

        Описание: занятия помогают раскрыть творческий потенциал детей разного возраста. На ранних этапах прохождение занятий позволяет учащимся развить художественный вкус, освоить различные техники рисования, разработать собственный стиль. В дальнейшем ребята изучают основы колористики, а также знакомятся с наиболее популярными видами дизайна.

        Учебная программа поделена на две части:

        1. Дизайн и графика - изучении графического дизайна и векторной графики. Ребята осваивают рисование карандашом и монохромными материалами, такими как уголь, перо, пастель. В процессе обучения ученики узнают нюансы каллиграфии, практикуют использование различных шрифтов, учатся применять тон и штрих. Все занятия сопряжены с постоянной практикой, в ходе которой определяется и закрепляется уникальный стиль рисования каждого ученика.

        2. Дизайн и живопись -знакомство учащихся с живописью. На занятиях ребята осваивают рисование акрилом, акварельными красками, тушью, а также гуашью. Ученики занкомятся с тонкостями колористики и составления композиций, попробуют себя в разных видах дизайна: упаковки, рекламы, комикса, принтов и даже бодиарта. Полученные навыки ученики закрепляют при создании иллюстраций, плакатов, упаковок или граффити.

        Стоимость: 3150 рублей в месяц.

        Возраст: от 9 до 16 лет (занятия проходят в возрастных группах).

        Продолжительность: 2 часа 25 минут.

        Частота занятий: 1 раз в неделю (вечером в будни или в выходные).

        Количество человек в группе: до 10 человек.

        Преподаватель: Дарья Кравченко.

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