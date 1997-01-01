Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
От экодизайна к компьютерному дизайну во Дворце детского творчества
Цена: Цена не указана
Возраст: 12 - 12 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, Центр, пр-т Океанский, 43 , каб. 3
- +7 (423) 245-68-39
Информация
Возраст обучающихся: 12 лет.
-
Подготовка к ВУЗу в школе "Archi"От 16 до 18 лет От 500 руб Частная
-
Кружок "Юный дизайнер" в Клубе "Первореченец"От 6 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Артдизайн во Дворце детского творчестваОт 10 до 17 лет Государственная
-
Детско-юношеский абонемент в клубе "Варяг"От 1 до 16 лет От 4000 до 4000 руб Частная
-
Основы графического дизайна в образовательном центре "Юниум"От 9 до 16 лет От 3150 руб Частная
-
Театр моды "Очарование" в клубе им. КудаковскогоОт 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
-
Кружок "Арт-дизайн" во Дворце детского творчестваОт 12 до 17 лет Бесплатно Государственная
-
Кружок «Юный дизайнер» в клубе "Спутник"От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
-
Дизайн и декор в школе "Archi"От 6 до 15 лет От 500 до 3200 руб Частная
Загрузка комментариев...