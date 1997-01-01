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Оздоровительная гимнастика в Центре "Чудо-Школа"
Адреса
- +7 (966) 273-97-89
Информация
Описание:
Гимнастика способствует укреплению иммунитета, правильному формированию всех органов и систем, профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата, связок и сухожилий.
Дети развиваются как физически, так и умственно, меньше болеют респираторными заболеваниями и другими болезнями детского возраста.
На занятиях даются комплексы упражнений с учетом физического развития ребенка и его возраста. Такие комплексы способны принести максимальную пользу и не имеют побочных действий.
Возраст: 3 -7 лет.
Стоимость: 2500 руб. в месяц.
Расписание и частота занятий: 2 раза в неделю по вторникам и четвергам в 18:10.
Продолжительность занятий: 1 час.
Количество человек в группах: 10-12 чел.
Преподаватель: Анна Петрунько.
Форма одежды: спортивная: лосины, штанишки, футболка, чешки.
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