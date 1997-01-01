Оздоровительная гимнастика в Центре "Чудо-Школа"

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Описание:

Гимнастика способствует укреплению иммунитета, правильному формированию всех органов и систем, профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата, связок и сухожилий.

Дети развиваются как физически, так и умственно, меньше болеют респираторными заболеваниями и другими болезнями детского возраста.

На занятиях даются комплексы упражнений с учетом физического развития ребенка и его возраста. Такие комплексы способны принести максимальную пользу и не имеют побочных действий.

Возраст: 3 -7 лет.

Стоимость: 2500 руб. в месяц.

Расписание и частота занятий: 2 раза в неделю по вторникам и четвергам в 18:10.

Продолжительность занятий: 1 час.

Количество человек в группах: 10-12 чел.

Преподаватель: Анна Петрунько.

Форма одежды: спортивная: лосины, штанишки, футболка, чешки.