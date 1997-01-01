Оздоровительная гимнастика в Детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва

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Описание:

Оздоровительная укрепляющая гимнастика основывана на простых комплексах общеразвивающих упражнений. Эффективность — в ее раз­ностороннем воздействии на опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы ребенка.

Занятия включают в себя упражнения на растяжку, разминку, подтягивания, прыжки, хождение по гимнастическим тренажерам, мостик, кувырок, лазание по канату. Более способные и желающие ребята переводятся в общую основную группу школы. Можно выбрать для себя направление - художественную или спортивную гимнастику.

Возраст детей: от 5 лет и старше.

Расписание и частота занятий: занятия проходят 2 раза в неделю, по выходным дням. на время летних каникул занятия проводятся в будни дни.

Продолжительность занятия: 1 час.

Стоимость: пробный урок - 500 руб., абонемент на 8 занятий - 2500 руб.

Преподаватель: Арина Александровна - тренер-преподаватель.

Форма одежды: девочкам желательно гимнастический купальник либо лосины и футболку, носки. С собой обязательно ссменную обувь, в которой дети проходят от раздевалки до зала. В зале мягкое покрытие.