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Оздоровительная гимнастика в Детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва
Адреса
- +7 (423) 226-05-16
- +7 (914) 650-33-00 , тренер
Информация
Описание:
Оздоровительная укрепляющая гимнастика основывана на простых комплексах общеразвивающих упражнений. Эффективность — в ее разностороннем воздействии на опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы ребенка.
Занятия включают в себя упражнения на растяжку, разминку, подтягивания, прыжки, хождение по гимнастическим тренажерам, мостик, кувырок, лазание по канату. Более способные и желающие ребята переводятся в общую основную группу школы. Можно выбрать для себя направление - художественную или спортивную гимнастику.
Возраст детей: от 5 лет и старше.
Расписание и частота занятий: занятия проходят 2 раза в неделю, по выходным дням. на время летних каникул занятия проводятся в будни дни.
Продолжительность занятия: 1 час.
Стоимость: пробный урок - 500 руб., абонемент на 8 занятий - 2500 руб.
Преподаватель: Арина Александровна - тренер-преподаватель.
Форма одежды: девочкам желательно гимнастический купальник либо лосины и футболку, носки. С собой обязательно ссменную обувь, в которой дети проходят от раздевалки до зала. В зале мягкое покрытие.
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