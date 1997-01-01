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Пауэрлифтинг для детей в Центре "Атмосфера"
Адреса
- +7 (423) 200-04-60
Информация
Описание: пауэрлифтинг (или силовое троеборье) - силовой вид спорта, суть которого заключается в преодолении сопротивления максимально тяжёлого для атлета веса. Этот вид тяжелой атлетики рекомендован начинающим спортсменам для набора общей мышечной массы и развития силы.
В чем преимущества пауэрлифтинга:
- развивает силу и выносливость;
- формирует мышечный рельеф, что немаловажно для мальчиков в подростковый период;
- вырабатывает характер.
Секция предусматривает возможность участия в соревнованиях городского и краевого уровня.
Заниматься можно как в группе, так и индивидуально.
Стоимость:
- абонемент на 10 занятий в группе – 4700 рублей;
- абонемент на 8 индивидуальных занятий – 6500 рублей;
- разовое занятие – 550 рублей.
Возраст: от 12 до 16 лет.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 5 человек.
Форма: спортивная форма, кроссовки.
Преподаватели: Ангелина Еловикова - мастер спорта по пауэрлифтингу. Серебряный призер Первенства Мира по пауэрлифтингу (Польша 2016) среди юниоров, абсолютная чемпионка Хабаровского края по бодифитнесу.
Имеет высшее образование в области психологии, среднее медицинское образование. Опыт тренерской деятельности - 3 года.
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