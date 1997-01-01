Пауэрлифтинг для детей в Центре "Атмосфера"

Информация

Описание: пауэрлифтинг (или силовое троеборье) - силовой вид спорта, суть которого заключается в преодолении сопротивления максимально тяжёлого для атлета веса. Этот вид тяжелой атлетики рекомендован начинающим спортсменам для набора общей мышечной массы и развития силы.

В чем преимущества пауэрлифтинга:

развивает силу и выносливость;

формирует мышечный рельеф, что немаловажно для мальчиков в подростковый период;

вырабатывает характер.

Секция предусматривает возможность участия в соревнованиях городского и краевого уровня.

Заниматься можно как в группе, так и индивидуально.

Стоимость:

абонемент на 10 занятий в группе – 4700 рублей;

абонемент на 8 индивидуальных занятий – 6500 рублей;

разовое занятие – 550 рублей.

Возраст: от 12 до 16 лет.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 5 человек.

Форма: спортивная форма, кроссовки.

Преподаватели: Ангелина Еловикова - мастер спорта по пауэрлифтингу. Серебряный призер Первенства Мира по пауэрлифтингу (Польша 2016) среди юниоров, абсолютная чемпионка Хабаровского края по бодифитнесу.

Имеет высшее образование в области психологии, среднее медицинское образование. Опыт тренерской деятельности - 3 года.