Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Пауэрлифтинг в детском клубе "Юпитер-2"
Цена: Бесплатно
Возраст: 10 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, Гайдамак, ул. Светланская, 118 , цокольный этаж
- +7 (423) 240-11-74
Информация
Описание: В программе: общефизическая подготовка, поднятие штанги.
Возраст: от 10-ти до 18-ти лет.
Продолжительность: 2 часа.
Стоимость: Бесплатно.
Преподаватели: Пургин Петр Окдесович - руководитель.
-
Группа "Мама+малыш" в СК "Ритм Н"От 2 до 3 лет От 2300 до 2300 руб Частная
-
Физическая подготовка в школе развития «Солнечный остров»От 3 до 6 лет От 2400 до 4000 руб Частная
-
Самбо в спортивном клубе Самбо 70От 7 до 18 лет От 2500 до 2500 руб Частная
-
Баскетбол в Краевом доме физкультурыОт 9 до 16 лет Частная
-
Группа ОФП в спортивной школе СевостьяноваОт 5 до 18 лет От 300 руб Частная
-
Гимнастика для малышей в "Mamas Center"До 1 лет От 600 до 5999 руб Частная
-
Хореография в Фитнес-студии "Портал"От 3 до 7 лет До 2500 руб Частная
-
Самбо в спортивном клубе ШтормОт 7 до 18 лет От 3000 до 3000 руб Государственная
-
Баскетбол в спортивной школе СевостьяноваОт 5 до 18 лет От 300 руб Частная
-
Дзюдо в ЦСКАОт 10 до 18 лет Бесплатно Государственная
Загрузка комментариев...