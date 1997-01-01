Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Пиши, читай, размышляй во Дворце детского творчества
Цена: Цена не указана
Возраст: 7 - 10 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, Центр, пр-т Океанский, 43 , каб. 9
- +7 (423) 245-68-39
Информация
Возраст обучающихся: 7-10 лет.
-
Развивающие занятия в Центре иностранных языков "Language Leader"От 2 до 4 лет От 4000 до 5500 руб Частная
-
Кинетические игры в "Mamas Center"От 1 до 3 лет От 600 до 5999 руб Частная
-
Развивающие занятия в ГВПД "Цветные ладошки"От 3 до 5 лет От 450 руб Частная
-
Обучение чтению в Академии "AMAKids"От 5 до 5 лет Государственная
-
Кружок "Познавайка" в Детском развивающем центре "Росток"От 3 до 4 лет От 2800 руб Частная
-
Комплексное развитие в Детском клубе "Ай да Я"От 1 до 4 лет До 3200 руб Частная
-
Кружок "АБВГДейка" в Центре раннего развития "7 гномов"От 4 до 5 лет От 2500 руб Частная
-
Куржок "IQша" в Центре «Пифагорка»От 4 до 7 лет От 3200 руб Частная
-
Развивающие занятия в клубе "Бамбини"От 1 до 5 лет От 800 до 4000 руб Частная
-
Кружок "Умка" в Детском клубе TotoroОт 2 до 5 лет От 2800 руб Частная
Загрузка комментариев...