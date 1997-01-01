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Плавание в СК "Чемпион 1"
Цена: 1600 - 2800
Возраст: 0 - 18 лет
Отзывов: 1
Адреса
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Владивосток, Центр, пр-т Партизанский, 44 кор. 10 , СК "Чемпион-1"
- +7 (423) 240-40-22 , по общим вопросам и расписанию
Информация
Описание: Водные программы для развития детей всех возрастов. Хорошая психологическая разрядка и физическая нагрузка.
Возраст: с 2 месяцев - 18 лет
Продолжительность занятия: 45 минут.
Стоимость: от 1600 руб. - 2800 руб.
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