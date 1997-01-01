Плавание в спортивном клубе Дельфин

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Адреса
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Владивосток, район Центр, ул. Батарейная, 1
- +7 (423) 276-03-31
Информация
Описание: Спортивное и оздоровительное плавание.
Возраст: От 6-ти до 18-ти лет.
Продолжительность занятия: 45 минут.
Преподаватели: Селиванова Светлана Анатольевна - тренер.
Форма: приобретается самостоятельно.
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Плавание во Дворце детского творчестваОт 8 до 8 лет Государственная
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Плавание в Спортивной школе "Русич"От 6 до 18 лет Бесплатно Государственная
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Плавание в фитнес-клубе Мастер ДжимОт 5 до 12 лет От 27000 руб Частная
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Синхронное плавание в Спортивной школе "Русич"От 7 до 18 лет Бесплатно Государственная
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Спортивное плавание в Детском клубе "Чемпион"От 7 до 7 лет Государственная
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Плавание в СК "Чемпион 1"До 18 лет От 1600 до 2800 руб Частная
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Плавание в СК "Юность"От 6 до 18 лет Бесплатно Государственная
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Спортивное плавание в спорткомплексе ГаваньОт 5 до 18 лет До 2800 руб Частная
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