Плавание в Спортивной школе "Русич"

Информация

Описание: плавание содействует развитию сердечно-сосудистой и дыхательной системы, а также закаливает организм и является профилактикой простудных заболеваний. Дети занимаются под руководством тренера в отведенной части бассейна.

К занятиям допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр, и имеющие заключение участкового врача по месту жительства (срок действия заключения — один год).

Занятия проходят на базе общеобразовательных школ города Владивостока.

Стоимость: бесплатно (количество бесплатных мест ограничено).

Возраст: от 6 до 18 лет.

Продолжительность: от 1 часа 30 минут до 2 часов (время зависит от возраста ребенка, дети постарше занимаются дольше).

Частота занятий: 3-4 раза в неделю или чаще (частота занятий зависит от возраста ребенка, уровня его подготовки и степени нагрузки, которая дается на занятии. У начальных групп занятия проходят реже).

Количество человек в группе: от 15 до 20 человек.

Форма: купальный костюм и сменная обувь приобретаются самостоятельно.

Преподаватели: