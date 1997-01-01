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Плавание в Спортивной школе "Русич"
Адреса
- +7 (423) 278-98-30 , директор
- +7 (743) 278-98-32 , завуч
- +7 (423) 278-97-33 , вахта
- +7 (423) 278-97-22 , секретарь, тел./факс
Информация
Описание: плавание содействует развитию сердечно-сосудистой и дыхательной системы, а также закаливает организм и является профилактикой простудных заболеваний. Дети занимаются под руководством тренера в отведенной части бассейна.
К занятиям допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр, и имеющие заключение участкового врача по месту жительства (срок действия заключения — один год).
Занятия проходят на базе общеобразовательных школ города Владивостока.
Стоимость: бесплатно (количество бесплатных мест ограничено).
Возраст: от 6 до 18 лет.
Продолжительность: от 1 часа 30 минут до 2 часов (время зависит от возраста ребенка, дети постарше занимаются дольше).
Частота занятий: 3-4 раза в неделю или чаще (частота занятий зависит от возраста ребенка, уровня его подготовки и степени нагрузки, которая дается на занятии. У начальных групп занятия проходят реже).
Количество человек в группе: от 15 до 20 человек.
Форма: купальный костюм и сменная обувь приобретаются самостоятельно.
Преподаватели:
- Мицук Нина Степановна - тренер-преподаватель высшей категории, Отличник физической культуры;
- Селиванова Светлана Анатольевна - тренер-преподаватель высшей категории;
- Жолнирович Альбина Исуповна - тренер-преподаватель высшей категории;
- Нистатенко Татьяна Анатольевна - тренер-преподаватель высшей категории, награждена грамотой "Почётный работник общего образования";
- Елфимов Дмитрий Николаевич - тренер-преподаватель;
- Семёнова Вероника Анатольевна - тренер-преподаватель;
- Ковальчук Софья Николаевна - тренер-преподаватель высшей категории.
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