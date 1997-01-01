Плавание в СК "Юность"

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Описание: плавание по праву считается самым эффективным видом спорта, не имеющим конкурентов в оздоровительном воздействии на человеческий организм. Особенно сильное положительное воздействие плавание оказывает на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, мышечный аппарат (мышцы рук, бедер, ягодиц, живота, плечей), суставы (бедра, руки, шея), опорно-двигательный аппарат. Кроме того, плавание является одним из видов закаливания, оказывает положительное влияние на иммунную систему.

Основная задача плавания в СК "Юность" — в массовом обучении и вовлечении детей и подростков в систематические занятия, привитие интереса и потребности к тренировкам: воспитание физических, морально-эстетических и волевых качеств, укрепление здоровья и разностороннее физическое развитие.

С 2013 года в СК "Юность" также работают группы синхронного плавания.

Перед поступлением в секцию плавания ребятам необходимо пройти медицинский осмотр.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 6 до 18 лет.

Продолжительность: от 45 минут до 1 часа.

Частота занятий: 1-3 раза в неделю.

Форма: приобретается самостоятельно.

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