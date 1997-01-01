Плавание во Дворце детского творчества

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, Центр, пр-т Океанский, 43 , клуб "ЮПР"
- +7 (423) 245-68-39
Информация
Возраст обучающихся: с 8 лет.
Расписание:
-
Плавание в СК "Юность"От 6 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Плавание в СК "Чемпион 1"До 18 лет От 1600 до 2800 руб Частная
-
Плавание в фитнес-клубе Мастер ДжимОт 5 до 12 лет От 27000 руб Частная
-
Спортивное плавание в Детском клубе "Чемпион"От 7 до 7 лет Государственная
-
Плавание в Спортивной школе "Русич"От 6 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Плавание в спортивном клубе ДельфинОт 6 до 18 лет Государственная
-
Спортивное плавание в спорткомплексе ГаваньОт 5 до 18 лет До 2800 руб Частная
-
Синхронное плавание в Спортивной школе "Русич"От 7 до 18 лет Бесплатно Государственная
Загрузка комментариев...