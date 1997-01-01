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Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по английскому в Образовательном клубе "In Language"
Адреса
- +7 (914) 695-75-49
- +7 (914) 323-08-18
Информация
Описание: занятия помогут школьникам подготовиться к сдаче экзамена по английскому языку. У каждого ученика перед началом обучения есть возможность пройти бесплатный диагностический тест на определение уровня владения языком, чтобы определить сколько времени требуется на подготовку.
В зависимости от уровня знаний для каждого ученика разрабатывается индивидуальный план обучения, подбирается наиболее оптимальная и эффективная методика обучения.
В программе полная проработка всех блоков экзамена:
- Аудирование
- Чтение
- Грамматика и лексика
- Письмо
- Устная речь
Обучение проходит по проверенным методикам, с современными учебными комплексами Британских, Американских издательств, с использованием широкого спектра различных технических средств обучения (интерактивные мультимедийные комплексы, компьютерное программное обеспечение, интернет и т.д.).
Педагоги в образовательном клубе имеют высшее профильное образование: лингвистическое и педагогическое. Имеют большой и успешный опыт работы в различных высших учебных заведениях и частных языковых школах. А также постоянно повышают квалификацию, следят за инновациями в методике преподавания иностранных языков как в России, так и зарубежом.
Есть возможность заниматься как в группе, так и индивидуально.
Стоимость: 3700 рублей в месяц.
Возраст: от 15 до 17 лет.
Продолжительность: 1 час 20 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 6 человек.
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