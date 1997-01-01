Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по английскому в Образовательном клубе "In Language"

Информация

Описание: занятия помогут школьникам подготовиться к сдаче экзамена по английскому языку. У каждого ученика перед началом обучения есть возможность пройти бесплатный диагностический тест на определение уровня владения языком, чтобы определить сколько времени требуется на подготовку.

В зависимости от уровня знаний для каждого ученика разрабатывается индивидуальный план обучения, подбирается наиболее оптимальная и эффективная методика обучения.

В программе полная проработка всех блоков экзамена:

Аудирование

Чтение

Грамматика и лексика

Письмо

Устная речь

Обучение проходит по проверенным методикам, с современными учебными комплексами Британских, Американских издательств, с использованием широкого спектра различных технических средств обучения (интерактивные мультимедийные комплексы, компьютерное программное обеспечение, интернет и т.д.).

Педагоги в образовательном клубе имеют высшее профильное образование: лингвистическое и педагогическое. Имеют большой и успешный опыт работы в различных высших учебных заведениях и частных языковых школах. А также постоянно повышают квалификацию, следят за инновациями в методике преподавания иностранных языков как в России, так и зарубежом.

Есть возможность заниматься как в группе, так и индивидуально.

Стоимость: 3700 рублей в месяц.

Возраст: от 15 до 17 лет.

Продолжительность: 1 час 20 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 6 человек.