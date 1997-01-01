Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ в Центре "Чайка"

Информация

Описание: подготовка к ЕГЭ проходит по направлениям: математика и английский язык. Чтобы успешно сдать экзамен, начать подготовку необходимо как можно раньше. Благодаря подготовке под руководством опытных преподавателей ребенок сможете набрать до 60-80 баллов, что даст возможность поступить в желаемый ВУЗ на бюджетной основе.

Занятия ведутся с использованием уникальной методики Анны Малковой (ЕГЭ-студия). Обучение проходит в мини-группах, которые формируются согласно уровню подготовки учащихся.

Для оценки уровня подготовки к экзаменам проводится бесплатное тестирование.

Стоимость:

математика - 4000 рублей в месяц (16 часов);

английский язык - 2000 рублей в месяц (8 часов).

Возраст: от 14 до 18 лет.

Продолжительность:

математика - 2 часа;

английский язык - 1 час 30 минут.

Частота занятий:

математика - 2 раза в неделю;

английский - 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.

Преподаватель: Наталья Николаевна, Ольга Анатольевна.