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Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ в Центре "Чайка"
Цена: 2000 - 4000
Возраст: 14 - 18 лет
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Владивосток, Столетие, ул. Волховская, 2
Владивосток, Столетие, ул. Волховская, 27
Информация
Описание: подготовка к ЕГЭ проходит по направлениям: математика и английский язык. Чтобы успешно сдать экзамен, начать подготовку необходимо как можно раньше. Благодаря подготовке под руководством опытных преподавателей ребенок сможете набрать до 60-80 баллов, что даст возможность поступить в желаемый ВУЗ на бюджетной основе.
Занятия ведутся с использованием уникальной методики Анны Малковой (ЕГЭ-студия). Обучение проходит в мини-группах, которые формируются согласно уровню подготовки учащихся.
Для оценки уровня подготовки к экзаменам проводится бесплатное тестирование.
Стоимость:
- математика - 4000 рублей в месяц (16 часов);
- английский язык - 2000 рублей в месяц (8 часов).
Возраст: от 14 до 18 лет.
Продолжительность:
- математика - 2 часа;
- английский язык - 1 час 30 минут.
Частота занятий:
- математика - 2 раза в неделю;
- английский - 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
Преподаватель: Наталья Николаевна, Ольга Анатольевна.
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