Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ в Центре иностранных языков "Language Leader"

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Описание: занятия помогут ребятам подготовиться к успешной сдаче экзаменов.

Подготовка проходит по направлениям:

математика;

русский;

английский.

Занятия проходят как в группах, так и индивидуально.

Стоимость: 3600 рублей в месяц.

Возраст: от 15 до 17 лет.

Продолжительность: 1 час 20 минут.

Чатсота занятий: 1-2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.