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Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ в Центре иностранных языков "Language Leader"
Цена: От 3600
Возраст: 15 - 17 лет
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Адреса
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Владивосток, район Тихая, ул. Борисенко, 102
- +7 (423) 248-37-48
Информация
Описание: занятия помогут ребятам подготовиться к успешной сдаче экзаменов.
Подготовка проходит по направлениям:
- математика;
- русский;
- английский.
Занятия проходят как в группах, так и индивидуально.
Стоимость: 3600 рублей в месяц.
Возраст: от 15 до 17 лет.
Продолжительность: 1 час 20 минут.
Чатсота занятий: 1-2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
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