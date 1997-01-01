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Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ в Центре учебной подготовки "Формула"
Адреса
- +7 (423) 293-85-38
- +7 (924) 000-04-44
- +7 (423) 293-85-38
- +7 (924) 000-05-55
Информация
Описание: занятия ведут учителя высшей категории, заслуженные учителя России, преподаватели ДВФУ, имеющие большой стаж работы со школьниками (кандидаты наук), специалисты ПК ИРО. Учителя являются членами экспертных комиссий ЕГЭ и ОГЭ, знают ежегодные нововведения в тестах и требования к оформлению работ, что позволяет школьникам не терять баллы при выполнении сложных заданий.
Группы формируются по уровню знаний, к каждому ребенку выстраивается индивидуальный подход. Все материалы для работы и подготовки к экзаменам предоставляются бесплатно. Родителям дается ежемесячный отчет о результатах первого и последующих тестирований.
Подготовка к сдаче экзаменов проходит по предметам:
- Русский язык
- Математика
- Физика
- Химия
- Биология
- Обществознание
- История
- Английский язык
- Информатика
- География
В 2017 году центр получил золотую медаль на Межрегиональном конкурсе "Лучшие товары и услуги Дальнего Востока - Гемма". Центр получил золотую статуэтку за "Высокое качество оказываемых услуг: подготовка учащихся старших классов к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, репетиторские услуги".
Стоимость: 250 рублей - 45 минут, т.е. 750 рублей - одно занятие. При выборе 4-х предметов, многодетным семьям, детям инвалидам предусмотрена скидка 10% и более.
Возраст: от 15 до 17 лет.
Продолжительность: 2,5 часа (с небольшими перерывами).
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: от 3 до 7 человек.
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