Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ в Центре учебной подготовки "Формула"

Информация

Описание: занятия ведут учителя высшей категории, заслуженные учителя России, преподаватели ДВФУ, имеющие большой стаж работы со школьниками (кандидаты наук), специалисты ПК ИРО. Учителя являются членами экспертных комиссий ЕГЭ и ОГЭ, знают ежегодные нововведения в тестах и требования к оформлению работ, что позволяет школьникам не терять баллы при выполнении сложных заданий.

Группы формируются по уровню знаний, к каждому ребенку выстраивается индивидуальный подход. Все материалы для работы и подготовки к экзаменам предоставляются бесплатно. Родителям дается ежемесячный отчет о результатах первого и последующих тестирований.

Подготовка к сдаче экзаменов проходит по предметам:

Русский язык

Математика

Физика

Химия

Биология

Обществознание

История

Английский язык

Информатика

География

В 2017 году центр получил золотую медаль на Межрегиональном конкурсе "Лучшие товары и услуги Дальнего Востока - Гемма". Центр получил золотую статуэтку за "Высокое качество оказываемых услуг: подготовка учащихся старших классов к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, репетиторские услуги".

Стоимость: 250 рублей - 45 минут, т.е. 750 рублей - одно занятие. При выборе 4-х предметов, многодетным семьям, детям инвалидам предусмотрена скидка 10% и более.

Возраст: от 15 до 17 лет.

Продолжительность: 2,5 часа (с небольшими перерывами).

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: от 3 до 7 человек.