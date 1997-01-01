Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ в iQ-центре

Информация

Описание: занятия помогут старшеклассникам оперативно и полноценно подготовиться к сложному экзамену и получить высокие баллы.

Центр с 2008 года специализируется на работе со школьниками и активно развивает свою деятельность, открывая новые филиалы. На занятиях учащимся предоставляется только нужная информация для повторения и закрепления, ребята не тратят время на поиск подходящих материалов самостоятельно.

Подготовка проходит в небольших группах, что позволяет максимально доступно изложить материал, донести его до каждого слушателя в индивидуальном порядке. Для подготовки к экзаменам подобраны оптимальные методики обучения, которые дают школьникам возможность отлично проявить себя на экзамене, продемонстрировать полученные знания.

Подготовка к экзаменам проходит по предметам:

Математика

Русский язык

Английский язык

Немецкий язык

География

Физика

Информатика и ИКТ

История

Биология

Обществознание

Литература

Химия

Стоимость:

от 3500 до 3900 рублей в месяц (за 1, 2 и 3 предмет) - 2 раза в неделю по 1,5 часа;

от 2500 до 2900 рублей в месяц (за 1, 2 и 3 предмет) - 1 раз в неделю по 2,5 часа;

от 3500 до 4000 рублей в месяц (за 1, 2 и 3 предмет) - 1 раз в неделю по 1,5 часа.

Пробный экзамен - от 1000 до 1500 рублей за экзамен. Учащимся центра скидка 50%.

430 рублей за академический час (45 минут).

Возраст: от 15 до 17 лет.

Продолжительность: 1,5 часа (1 или 2 раза в неделю) и 2,5 часа (1 раз в неделю).

Частота занятий: 1-2 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 2 до 5 человек.