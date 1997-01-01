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Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ в iQ-центре
Адреса
- +7 (904) 629-30-65
Информация
Описание: занятия помогут старшеклассникам оперативно и полноценно подготовиться к сложному экзамену и получить высокие баллы.
Центр с 2008 года специализируется на работе со школьниками и активно развивает свою деятельность, открывая новые филиалы. На занятиях учащимся предоставляется только нужная информация для повторения и закрепления, ребята не тратят время на поиск подходящих материалов самостоятельно.
Подготовка проходит в небольших группах, что позволяет максимально доступно изложить материал, донести его до каждого слушателя в индивидуальном порядке. Для подготовки к экзаменам подобраны оптимальные методики обучения, которые дают школьникам возможность отлично проявить себя на экзамене, продемонстрировать полученные знания.
Подготовка к экзаменам проходит по предметам:
- Математика
- Русский язык
- Английский язык
- Немецкий язык
- География
- Физика
- Информатика и ИКТ
- История
- Биология
- Обществознание
- Литература
- Химия
Стоимость:
- от 3500 до 3900 рублей в месяц (за 1, 2 и 3 предмет) - 2 раза в неделю по 1,5 часа;
- от 2500 до 2900 рублей в месяц (за 1, 2 и 3 предмет) - 1 раз в неделю по 2,5 часа;
- от 3500 до 4000 рублей в месяц (за 1, 2 и 3 предмет) - 1 раз в неделю по 1,5 часа.
Пробный экзамен - от 1000 до 1500 рублей за экзамен. Учащимся центра скидка 50%.
430 рублей за академический час (45 минут).
Возраст: от 15 до 17 лет.
Продолжительность: 1,5 часа (1 или 2 раза в неделю) и 2,5 часа (1 раз в неделю).
Частота занятий: 1-2 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 2 до 5 человек.
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