Подготовка к ЕГЭ по английскому языку в образовательном центре "Юниум"

Информация

Описание: комплексный подход в обучении позволяет ученикам получить высокую оценку на ЕГЭ и улучшить знания английского в целом.

В течение года ученики закрепляют уже имеющиеся навыки и знания по лексике, грамматике английского языка, а также восполняют пробелы. При этом улучшаются навыки беглого чтения и общения, грамотного письма. В результате за год ребята осваивают английский язык на уровне B2 (Upper-intermediate).

Чем отличается программа обучения:

имеет комплексный подход в освоении языка;

включает применение игровых, проектных, ролевых форм обучения;

использует эффективные учебные пособия от популярных иностранных издателей;

имеет индивидуальный подход.

Чему научится ребенок:

решению типовых задач в формате ЕГЭ;

владению лексикой и грамматикой на уровне B2;

различным методами чтения и аудирования;

написанию разных стилей текстов.

Стоимость: 4750 рублей в месяц.

Возраст: от 17 до 18 лет.

Продолжительность: 2 часа 25 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю (вечером в будни или в выходные).

Количество человек в группе: до 10 человек.