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Подготовка к ЕГЭ по английскому языку в образовательном центре "Юниум"
Цена: От 4750
Возраст: 17 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Луговая, ул. Новоивановская, 4а
- +7 (924) 257-00-45
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 58в
Информация
Описание: комплексный подход в обучении позволяет ученикам получить высокую оценку на ЕГЭ и улучшить знания английского в целом.
В течение года ученики закрепляют уже имеющиеся навыки и знания по лексике, грамматике английского языка, а также восполняют пробелы. При этом улучшаются навыки беглого чтения и общения, грамотного письма. В результате за год ребята осваивают английский язык на уровне B2 (Upper-intermediate).
Чем отличается программа обучения:
- имеет комплексный подход в освоении языка;
- включает применение игровых, проектных, ролевых форм обучения;
- использует эффективные учебные пособия от популярных иностранных издателей;
- имеет индивидуальный подход.
Чему научится ребенок:
- решению типовых задач в формате ЕГЭ;
- владению лексикой и грамматикой на уровне B2;
- различным методами чтения и аудирования;
- написанию разных стилей текстов.
Стоимость: 4750 рублей в месяц.
Возраст: от 17 до 18 лет.
Продолжительность: 2 часа 25 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю (вечером в будни или в выходные).
Количество человек в группе: до 10 человек.
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