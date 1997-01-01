Подготовка к ЕГЭ по химии в образовательном центре "Юниум"

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Описание: занятия помогут ребятам сформировать четкое понимание химических процессов, представление о свойствах веществ и развивить способность быстро решать задачи.

Программа подготовки разработана с учетом структуры и сложности ЕГЭ, и поможет научиться эффективно распределять время на экзамене. На занятиях ребята прорабатывают теоретические вопросы и развивают практические навыки, помогающие решить широкий спектр тестовых задач за короткое время.

Занятия по подготовке к ЕГЭ по химии дают понимание законов и тонкостей науки, закрепляют знания каждой темы из школьной программы, на основе которых построен экзамен. Это позволяет детям получить высокую оценку на итоговом тестировании.

Стоимость: 3150 рублей в месяц.

Возраст: от 17 до 18 лет.

Продолжительность: 2 часа 25 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю (вечером в будни или в выходные).

Количество человек в группе: до 10 человек.

Преподаватель: Сергей Коровицкий.