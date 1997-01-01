Подготовка к ЕГЭ по математике в образовательном центре "Юниум"

Информация

Описание: занятия направлены на планомерную и качественную подготовку к успешной сдаче профильного ЕГЭ по математике. Стратегия обучения ориентирована на освоение и закрепление наиболее сложных тем школьной программы 10-го и 11-го класса.

В ходе обучения регулярно проводится диагностика знаний, где ребята самостоятельно решают вариант профильного ЕГЭ (в том числе проходят пробный экзамен в реальных условиях). Проверка знаний позволяет определить имеющиеся пробелы, чтобы выработать индивидуальный план подготовки.

Кроме того, благодаря занятиям ребята смогут развить навыки оформления сложных задач с развёрнутым решением, а также научиться грамотно и экономно распределять время на решение задачь.

Таким образом, учащиеся смогут:

решать все задачи 1-й части ЕГЭ;

выполнять более 50% задач 2-й части ЕГЭ;

оформлять развёрнутое решение задач 2-ой части ЕГЭ;

грамотно распределять время на экзамене;

математически моделировать ситуацию;

вырабатывать стратегию решения любых задач.

Стоимость: 4750 рублей в месяц.

Возраст: от 17 до 18 лет.

Продолжительность: 2 часа 25 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю (вечером в будни или в выходные).

Количество человек в группе: до 10 человек.

Преподаватели: занятия проводят успешные студенты старших курсов и аспиранты ведущих технических вузов, большинство из которых имеют опыт работы в данной сфере, а также немалый опыт индивидуальных занятий со школьниками.