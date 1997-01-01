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Подготовка к ЕГЭ по русскому языку в образовательном центре "Юниум"
Адреса
- +7 (924) 257-00-45
Информация
Описание: специально разработанная программа обучения направлена на повышение знаний русского языка. Подготовка к ЕГЭ охватывает все темы школьной программы за 5-10 классы. Особое внимание преподаватели уделяют изучению правил пунктуации, орфографии, морфологии. Ребята применяют теорию на практике, решая типовые для экзамена задачи.
Что включено в программу:
- разбор типовых для тестирования заданий за 2017 год;
- формирование у учащихся навыка грамотного изложения мыслей;
- комплексное освоение всех тем русского языка за 5-10 классы;
- проведение контроля знаний для оценки успеваемости;
- соблюдение индивидуального подхода.
Чему научится ребенок:
- выполнять все задания 1-ой части ЕГЭ;
- справиться минимум с 50% 2-й части ЕГЭ;
- грамотно аргументировать свои решения;
- писать сочинение-рассуждение с учётом всех критериев его проверки;
- грамотно распределять время на экзамене;
- вырабатывать стратегию выполнения заданий ЕГЭ.
Стоимость: 4750 рублей в месяц.
Возраст: от 17 до 18 лет.
Продолжительность: 2 часа 25 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю (вечером в будни или в выходные).
Количество человек в группе: до 10 человек.
Преподаватели: занятия проводят успешные студенты старших курсов и аспиранты ведущих технических вузов, большинство из которых имеют опыт работы в данной сфере, а также немалый опыт индивидуальных занятий со школьниками
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