Подготовка к ЕГЭ по русскому языку в образовательном центре "Юниум"

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Описание: специально разработанная программа обучения направлена на повышение знаний русского языка. Подготовка к ЕГЭ охватывает все темы школьной программы за 5-10 классы. Особое внимание преподаватели уделяют изучению правил пунктуации, орфографии, морфологии. Ребята применяют теорию на практике, решая типовые для экзамена задачи.

Что включено в программу:

разбор типовых для тестирования заданий за 2017 год;

формирование у учащихся навыка грамотного изложения мыслей;

комплексное освоение всех тем русского языка за 5-10 классы;

проведение контроля знаний для оценки успеваемости;

соблюдение индивидуального подхода.

Чему научится ребенок:

выполнять все задания 1-ой части ЕГЭ;

справиться минимум с 50% 2-й части ЕГЭ;

грамотно аргументировать свои решения;

писать сочинение-рассуждение с учётом всех критериев его проверки;

грамотно распределять время на экзамене;

вырабатывать стратегию выполнения заданий ЕГЭ.

Стоимость: 4750 рублей в месяц.

Возраст: от 17 до 18 лет.

Продолжительность: 2 часа 25 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю (вечером в будни или в выходные).

Количество человек в группе: до 10 человек.

Преподаватели: занятия проводят успешные студенты старших курсов и аспиранты ведущих технических вузов, большинство из которых имеют опыт работы в данной сфере, а также немалый опыт индивидуальных занятий со школьниками