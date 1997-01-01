Подготовка к ЕГЭ в Историческом учебном центре "Хронос+"

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Описание: занятия по подготовке к ЕГЭ по истории включает разбор тем по кодификатору ЕГЭ, практические домашние задания в форме теста, устный и письменный разбор 20-25 заданий ЕГЭ, проверка остаточных знаний.

Учебный центр имеет полный комплекс оборудования: учебные парты, доска, настенные карты по всем темам курса истории, экран, учебная библиотека, пособия по ЕГЭ.

Занятия помогут старшекласснику повысить уровень подготовки к экзамену, научиться быстро разбираться в сложных заданиях, а также закрыть пробелы в исторических знаниях.

Стоимость: 700 рублей за занятие в группе, 1000 рублей - индивидуальное занятие.

Возраст: от 16 до 17 лет.

Продолжительность: 1,5 часа.

Количество человек в группе: до 5 человек.